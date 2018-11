Reiterin führt zum Feuer

In diesem Jahr nahmen wieder viele Kinder bei den Martinsumzügen im Norden Mannheims teil. In den Stadtteilen Sandhofen und Blumenau organisierten Bürgervereinigung (BVS) und Sängerrose Blumenau die traditionsreichen Veranstaltungen.

In Sandhofen, berichtet Pfarrer Wolfram Langpape, seien es in diesem Jahr mehr Teilnehmer als im Vorjahr gewesen. Das Martinsfeuer in der Kleingartenanlage begeistert die Kinder immer wieder. Im Namen der BVS dankte Stefanie Büttner allen, die sich am Zug beteiligt hatten. Der Dank galt vor allem den Gartenfreunden mit ihrem Vorstand Anton „Toni“ Künstner, die sich schon seit Jahren um das Feuer kümmern. Angeführt wurde der mit Laternen hell erleuchtete Umzug von den Altrheinmusikanten. Pfarrer Langpape erzählte die Geschichte des Heiligen am Martinsfeuer.

Junge Brandschützer löschen

Zum Martinsumzug auf den Waldhof hatte der Kulturverein Waldhof die Kinder aus den umliegenden Schulen und Kindergärten eingeladen. Mehr als 500 Menschen folgten St. Martin alias Jana Guthier, die auf dem Pferd Matis den Lichterumzug durch die Straßen von Waldhof-Ost anführte. Gesichert wurde die Veranstaltung, die an der Friedrich-Ebert-Schule startete, von Beamten des Polizeipostens Waldhof. Vorbei ging es am Seniorenzentrum im Wetzlarer Winkel, wo die Bewohner den Zugteilnehmern fröhlich zuwinkten. Das Blasorchester Blau-Weiss Waldhof begleitete den Zug musikalisch.

Am Kulturhaus Waldhof loderte schon das Martinsfeuer, als die ersten Kinder mit ihren Begleitern dort ankamen. Hier spielte das Blasorchester erneut die bekannten Martinslieder. Nachdem die Flammen nur noch leicht züngelten, löschten Mitglieder der Jugendfeuerwehr den heruntergebrannten Holzstoß. Der Kulturverein Waldhof hatte heiße Getränke und Würste vorbereitet, die raschen Absatz fanden. eng

