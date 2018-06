Ritter und Narren zu Gast

Anzeige

Unter der Regie von Monika Kaufmann und Bärbel Steegmüller zeigt die Freilichtbühne außerdem das Stück „Ritter Trenk“ nach dem Kinderbuch von Kirsten Boie. In der Geschichte geht es um den kleinen Bauernjungen Trenk Tausendschlag. Er lebt in einem armen Dorf, das sehr unter der gnadenlosen Herrschaft des Ritters Wertolt der Wüterich zu leiden hat. Er will es einmal besser haben als sein Vater, der ständig auf der Burg Schläge bekommt.

Kampf mit dem Drachen

Trenk entschließt sich, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und macht sich mit seinem Ferkelchen auf und davon. Sein Ziel ist die Stadt, in der er sein Glück finden will. Doch so einfach, wie Trenk es sich vorgestellt hat, ist es nicht mit dem Glücklichsein. Gut ist, dass er auf seinem Weg in die Stadt immer wieder Menschen findet, die ihm weiterhelfen. Trenk wird sogar Ritter und kämpft mit einem Drachen. Vorstellungstermine sind Sonntag, 17. Juni (16 Uhr, Premiere), 24. Juni, 1., 7., 8., 15., 22., 29. Juli sowie 4. und 5. August. Am 15. Juli gibt es als WM-Special den Kinderpreis für alle. Die Vorstellungen beginnen immer um 16 Uhr (außer am 7. Juli: 20 Uhr). Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro, Kinder zahlen sieben Euro.

Karten für beide Stücke gibt es per Mail (tickets@flbmannheim.de) oder telefonisch (9 bis 12 Uhr, Telefon: 0621/76 28 1009). schi

