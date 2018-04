Rucksäcke und Ranzen als Überraschung

Anzeige

Die ganze Woche hatten die Verantwortlichen der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Einigkeit aus der Gartenstadt ob der Wetterlage gezittert. Am Ende durfte sich nicht nur Roland Weiß über beste Bedingungen bei der Osterbescherung des Nachwuchses am Karlstern freuen. „Wir hatten schon alle möglichen Wetterverhältnisse über die Ostertage in den vergangenen Jahren“, erinnerte sich der Vorsitzende. Weiß war auch diesmal wieder in das Langohrkostüm geschlüpft, um als Osterhase die Kinder zu überraschen. „Teilweise bin ich schon im Schnee gehoppelt“, verriet er.

Kostüm existiert seit 60 Jahren

Seit fünf Jahren lädt der Vorstand der Siedler den Nachwuchs am Karsamstag an den Karlstern ein. Davor fand die Bescherung am Waldmeisterring statt. „Dort gab es aber Beschwerden durch die Nachbarschaft“, berichtete Roland Weiß. „Deshalb sind wir mit diesem Veranstaltungstermin umgezogen“, hob der erste Vorsitzende hervor. Das Hasenkostüm sei beinahe so alt wie die Siedlergemeinschaft. „Die existiert seit 61 Jahren“, erzählte Weiß.

Gerade habe der Vorstand auf der Mitgliederversammlung Siedler für 55 Jahre Vereinszugehörigkeit ehren können. „So lange schon bescheren wir auch den Nachwuchs an Ostern“, betonte er. Dabei hätten die Mädchen und Jungen in diesem Frühling fast auf einen kostümierten Osterhasen verzichten müssen. „Drei Tage lang habe ich nach dem Fellkostüm suchen müssen“, gestand Roland Weiß. Das ganze Haus habe kopfgestanden, „bevor es meine kluge Ehefrau gefunden hat“, bemerkte er. „Wir leihen das Fell ja auch an andere Vereine aus“, unterstrich er.