Rückblick auf Einsegnung

Anzeige

Wer vor mindestens 50 Jahren eingesegnet wurde, den lädt die evangelische Gemeinde Waldhof-Luzenberg zum Konfirmationsjubiläum ein. Gefeiert wird am Sonntag, 18. März, das Fest der Goldenen-, Diamantenen-, Eisernen-, Gnaden- und Kronjuwelen-Konfirmation. Angesprochen sind also diejenigen, die in den Jahren 1968, 1958, 1943, 1948, 1933 oder früher konfirmiert wurden. „Auch wenn sie dieses Fest in einer anderen Gemeinde gefeiert haben, sind sie herzlich eingeladen, diese Jubelkonfirmation in der Gemeinde Waldhof-Luzenberg zu begehen“, heißt es in einer Mitteilung. Ein erstes Treffen findet am Samstag, den 17. März, 18 Uhr, in der Pauluskirche, Speckweg 12-14, statt. In gemütlicher Runde wollen die Teilnehmer unter anderem den Einsegnungsgottesdienst besprechen. Er beginnt tags darauf um 10 Uhr in der Pauluskirche. Die Gemeinde bittet die Teilnehmer, sich bereits um 9:30 Uhr einzufinden, damit die Gruppen eingeteilt werden können. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen. Am Nachmittag gibt es bei Kaffee und Kuchen noch Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein. Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 12. März, im Gemeindebüro erbeten. red/bhr