Sänger drehen im bayerischen Takt ihre Runden

Tanzen und Singen bis zur Erschöpfung, das war das Motto der Faschingsfete des Siedlergesangvereins 1934 in der Max-Schwall-Halle in St. Lioba im Speckweg. Edgar Geibert, der den Abend moderierte, stellte zwar die eher rhetorische Frage: „Seid ihr alle gut drauf?“. Bei der Antwort legte er das Mikrofon allerdings wieder beiseite, denn diese war laut und eindeutig.

Viele im Publikum waren verkleidet. So war es nicht verwunderlich, dass die Stimmung schon vor dem ersten Programmpunkt so anschwoll, dass nur begeisterte Gesichter zu sehen waren. Die Musikkapelle „Zwoa Spitzbuam“ aus Lorsch tat ein Übriges, um für gute Stimmung im Saal zu sorgen. Michael „Mike“ Hagenmeyer am Keyboard und Volker Berg am Saxofon heizten immer wieder aufs Neue ein. Die Sänger trugen Plakate in den Saal, auf denen sie gegen die GEMA-Gebühren protestierten. So blieb es der Maxigarde der Spargelstecher und der Lieblichkeit Jana I. von der lehrenden Hand, das nicht mehr vorhandene Eis endgültig zu brechen: Jana I. trug gekonnt ihr Motto vor, und die Akteure der Maxigarde schnauften nach einer akrobatischen Höchstleistung zwar ordentlich, servierten nach einer kurzen Pause aber eine Zugabe, ehe sie zu dem nächsten Termin entfleuchten. Da stand das Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. bereits vor der Tür. Auch sie besuchten den Siedlergesangverein, verkündeten lachend jeweils ihr Motto und eilten weiter zum nächsten Termin. Die Hochphase der diesjährigen Kampagne hat schließlich begonnen. An solchen Abenden müssen die Fasnachter einige Besuche absolvieren.

Kurt Heck bewies als „Handwerker mit versteckten Talenten, dass man einen Werkzeugkasten als Akkordeon „missbrauchen“ kann. Jutta Schmitt, Marion Koch, Brigitte Sandweger und Karin Hammer tanzten dazu im Takt. Lieder wie „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“ unterstrichen, dass Arbeit auch Spaß machen kann.

Das Männerballett der „dicken Mädchen“ hatte die Lacher auf seiner Seite. Kurt Muntermann, Kurt Heck, Heinz-Günter Huissel, Uli Waeser und Manfred Weigelt waren von Trainerin Annemarie Ulitzka bestens vorbereitet worden – die Zugabe war ihnen kaum anzusehen. Bei den Girls mit stacheligen Beinen fing das Publikum sofort Feuer.

Alexander Hertlein begeisterte mit Liedern von Andreas Gabalier („Hulapalu“, „Verliebt, verliebt“, oder „Hallihallo“). Er führte auch eine Polonaise durch den Saal an, dessen Grundmauern schon zu wackeln begannen. Bei „La Bomba“ füllte sich die Tanzfläche rasend schnell. Viele wollten mittanzen.

Alexander Hertlein, Uwe Bernhard und Mathias Boch kamen ohne Zugabe ebenfalls nicht wieder von der Bühne. Am Ende wurden die schönsten Kostüme und Masken prämiert. Da immer wieder geschunkelt und getanzt wurde, fand der Abend – auch nach einem Besuch der gut bestückten Bar – noch lange kein Ende.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019