Sängerrose tritt auf

Das Kirchweihfest der katholischen Gemeinde St. Michael auf der Blumenau in der Seelsorgeeinheit Nord begann mit einem Gottesdienst. Mitwirkender dabei war der Kirchenchor Guter Hirte/St. Michael. Nach dem Gottesdienst waren die Gemeindemitglieder und ihre Gäste in den Gemeindesaal zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen, was sie auch zahlreich nutzten.

Die Kirche St. Michael, erbaut nach den Plänen von Heinz Heß, wurde am 28. November 1970 eingesegnet und am 5. November 1971 vom Erzbischof Oskar Saier lithurgisch eingeweiht. Das Kirchweihfest wird, wenn der 5. November kein Sonntag ist, immer am Sonntag danach gefeiert. Das teilte Siegfried Heid, Mitglied im Arbeitskreis Blumenau der Pfarrgemeinde Schönau-Blumenau, mit.

Noch bevor die Gäste das Mittagsmahl genießen konnten, erfreute der Gesangverein Sängerrose Blumenau die Gäste im Gemeindesaal mit von ihm vorgetragenen Liedgut. Zur Kaffeezeit am Nachmittag fiel den Gästen die Auswahl an dem reichhaltigen Kuchenbuffet nicht leicht. eng

