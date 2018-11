Schöne Stimmen und gekonntes Schauspiel

Im Rahmen der Kulturtage Waldhof luden Andy & The Singing Ladies zu zwei Stunden mit fantastischen Musical-Melodien ins Franziskus-Haus am Speckweg ein.

Andy, Andreas Schickl, und die beiden Damen, Despina Kazantzis-Weiss und Sabrina Arico’-Cieslik, begeisterten das Publikum im Saal vom ersten Ton an mit ihren Songs aus bekannten und weniger bekannten Musicals. Doch die meisten Besucher waren texterfahren und ließen sich gleich zu Beginn mit Liedern aus „Die Schöne und das Biest“ verzaubern.

Dieter Augstein, ein Gartenstädter Nachbar von Andy, moderierte die Veranstaltung und sorgte dafür, dass die Gesangssolisten genügend Zeit hatten, sich aus ihrem großen Garderobenfundus passend umzukleiden. Augstein erläuterte sehr umfassend die Geschichte der jeweiligen Musicals und bereicherte auch mit persönlichen Erlebnissen aus der jeweiligen musikalischen Entstehungszeit. Despina, Sabrina und Andy trugen ihre Lieder nicht nur vor, sie spielten auch gekonnt die hierzu gehörigen Szenen, so dass sich die anwesenden Besucher in das Geschehen hineinversetzen konnten. Hinzu kamen die angenehmen und passenden Stimmen der Darsteller: Sabrina Arico’-Cieslik dominierte mit ihrer kräftigen Stimme, mit der sie zum Beispiel bei „Rebecca“ beherrschend auftrat. Despina Kazantzis-Weiss ließ das Publikum hören, dass ihr Motto, „je höher desto besser“, stimmig ist. Nicht nur in den Szenen von „Phantom der Oper“ konnte der Zuhörer ihre klassisch ausgebildete Stimme bewundern. Andy zeigte seine Wandlungsfähigkeit als Phantom, als Dr. Jekyll und Mr. Hyde und als Vampir.

Auch nach der Pause begeisterten die drei Gesangskünstler mit ihrer tollen Leistung und viel Elan. Aus den angekündigten zwei Stunden wurden dann fast drei Stunden, auch bedingt durch die Umkleidephasen. Augstein ließ es sich nicht nehmen, Sabrina Arico’-Cieslik zu gratulieren. Sie gewann in diesem Jahr im Luisenpark den Open-Air Songcontest „Deine Stimme im Park“.

Hilfe für Menschen in Not

Mit immer wieder spontan aufbrausendem Applaus bedankten sich die Besucher bei den drei Akteuren auf der Bühne, die ihr Programm mit ABBA-Melodien ausklingen ließen. Doch ohne Zugabe ließen sie die Besucher nicht gehen. Und so endete der sehr unterhaltsame Abend mit „We will rock you“ von Queen, bei dem die Gäste begeistert mitmachten. Unterstützt wurden die Bühnenakteure durch eine passende Beleuchtung. Angenehm war auch die Verköstigung vor dem Programm und in der Pause sowie die gut ausgestattete Cocktailbar.

Andy & The Singing Ladies veranstalten jedes Jahr ein Benefizkonzert, mit dem sie Menschen in Not helfen. Grundsätzlich ist der Eintritt frei. Die finanzielle Unterstützung geht nach Abzug der Aufwendungen an die Menschen, die Hilfe brauchen. Unterstützer der Benefizkonzerte können sich per Mail an die Akteure wenden (spenden@andy-live.de). Die nächste Veranstaltung mit Andy & The Singing Ladies findet am Sonntag, 25. November, ab 17 Uhr in der St. Franziskuskirche, Speckweg 6, statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018