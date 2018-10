Schüler begeistern als Artisten

Krönender Abschluss der zweiten Mannheimer Zirkustage war das Familien-Zirkus-Fest rund um das Jugendhaus Waldpforte, veranstaltet in Kooperation mit dem Circus Baronn und der Sektion Südhessen der Gesellschaft der Circusfreunde zum Jubiläum 250 Jahre Zirkus. „Auch die zweite Auflage der Mannheimer Zirkustage war wieder ein tolles und erfolgreiches Projekt“, freute sich Jugendhausleiter Dieter Camilotto über ein „Riesenpublikum“ und Mitmach-Möglichkeiten.

Alfred-Delp-Schüler studierten die Woche über mit Trainern vom Zirkus Baronn ein Programm ein, das schließlich zunächst den Mitschülern und dann Eltern und Geschwistern in einer Galavorstellung gezeigt wurde. „Die Lehrer waren begeistert und haben gefragt, ob wir das Projekt wiederholen können“, berichtet der Jugendhausleiter.

Vor der Abschlussvorstellung des Zirkus Baronn begeisterte der Mitmach-Circus der Sektion Südhessen der Circusfreunde kleine und große Besucher. Bei strahlendem Sonnenschein fanden verschiedene Kinderaktionen auf der Terrasse des Jugendhauses statt. Zahlreiche junge Gäste nahmen daran teil.

Stefan Nolte zeigte dem Nachwuchs, wie man einen Teller auf einem Stab dreht. Mit riesigen Seifenblasen zauberte Pierre Camilotto ein Lächeln auf die glücklichen Gesichter der Kinder. Ein Glücksrad lockte mit Preisen. Und von Direktor Dieter Camilotto gab es für jedes Kind noch einen lustigen Zirkus-Button als Erinnerung.

Spaßmacher als Teil der Show

Die kleinen Gäste waren begeistert. „Der Zirkustag ist toll“, fand der neunjährige Sebastian. Carina (ebenfalls neun Jahre alt) freute sich vor allem auf die große Galavorstellung. Diese wurde eröffnet von zwei Tanzgruppen des Jugendhauses: „Little Boom Box“ erfreute mit einem Afrika-Tanz, und die größeren Boom Box-Tänzerinnen begeisterten mit Hip Hop.

Anschließend entführten die Artisten von Baronn das Publikum im proppenvollen Zirkuszelt in ein Wunderland. Für jeden Gast war etwas dabei, von Spannung und Spaß bis hin zu Nervenkitzel. 100 Minuten lang erlebten die Zuschauer die faszinierende Welt des Zirkus: Hula-Hoop-Akrobatik, bei der einem schon beim Zuschauen der Atem stockte. Auch bei den Rola-Bola-Kunststücken, dem Jonglieren mit Bällen, Keulen und Reifen oder Feuerspeien wie bei Drachen kamen die Besucher aus dem Staunen nicht mehr heraus – Akrobatik, die wirklich beeindruckte.

Doch was wäre ein Zirkus ohne die Spaßmacher? Clown-Nummern gehören einfach dazu, und hier trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Clown Geronimo ging immer wieder auf das Publikum zu. Es wurde ein Teil der Show, was diesen Zirkus so besonders macht und die Lachmuskeln der begeisterten Zuschauer beanspruchte.

