Schüler fertigen Vogelhäuschen an

Immer freitags wird in der Eugen-Neter-Schule gesägt, gehämmert oder gekocht: Beim Praxistag stehen für die Schüler ab der fünften Klassenstufe praktische Dinge auf dem Stundenplan; es wird im Garten gearbeitet oder eingekauft und gebacken, an anderen Tagen steht die Reparatur von Fahrrädern mit anschließender Radtour auf dem Programm.

In Kooperation mit dem Naturschutzbund (NABU) bauen Schüler der sechsten Klassen derzeit Futterhäuschen für die zahlreichen Vögel, die rund um die Schule im Käfertaler Wald zu finden sind. Michael Günzel und Holger Wiegand unterstützen die Lehrer ehrenamtlich und leiten die Schüler fachkundig an. Die Experten berichten dabei über Fressgewohnheiten der Vögel und die richtige Wahl von Vogelfutter. Holger Wiegand transportiert mit der Sackkarre auch gleich die Vogelfutterspende ins Klassenzimmer, damit alle zwölf Futterstellen rund um die Schule dauerhaft befüllt werden können.

Das Thema wirkt sich auch auf andere Fächer aus: Die Besucher der Futterhäuschen werden beispielsweise von den Schülern beobachtet, im Kunstunterricht malen die Mädchen und Jungen Vögel. Einige Kinder erkennen schon schnell, um welchen Vogel es sich handelt: Dass die Kohlmeise eine schwarze Haube hat, die Blaumeisen eine blaue Haube tragen oder das Rotkehlchen ein sehr zierlicher Vogel mit einer roten Kehle ist.

Das praktische Lernen präge sich am besten ein und bereite durch handwerkliche Erfahrungen auch auf ein Leben nach der Schule vor, sind sich Schule und NABU sicher. „Wir arbeiten gerne mit externen Partnern wie dem NABU zusammen“, so Schulleiterin Silvia Challal. Die Öffnung der Schule und das Leben in der Gesellschaft seien schließlich Zielsetzungen der Eugen-Neter-Schule. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019