Schüler rocken den Saal

Nach einem geschmeidigen Einstieg mit gefälligen Popsongs stellte Musiklehrer Stefan Zeitner seine weiße E-Gitarre auf markanten Hardrock ein, um mit zwei Jugendlichen deftig drauflos zu rocken, nämlich bei der Nummer „The Kick“. An der sonderpädagogischen Gretje-Ahlrichs-Förderschule im Stadtteil Gartenstadt gab die Musikwerkstatt unter Leitung von Musikpädagoge Stefan Zeitner ein sommerliches Konzert. Dabei stand der facettenreiche Auftritt der Kinder und Jugendlichen unter dem Motto „Lasst uns leere Räume mit Musik bunt tapezieren!“.

Lange Kooperation

Seit 15 Jahren besteht eine fruchtbare Kooperation zwischen der Musikwerkstatt des Jugendhauses „Soul Men Club“ und der Gretje-Ahlrichs-Schule. Als Element einer kulturellen Vernetzung innerhalb des Stadtteils. „Pädagoge Stefan Zeitner kommt zweimal in der Woche zu uns an die Schule, um mit den Heranwachsenden zu musizieren“, erklärte Schulleiterin und Moderatorin Barbara Negrelli. Bis 2017 hieß die Bildungseinrichtung im Anemonenweg noch Eduard-Spranger-Schule, vor der offiziellen Umbenennung.

Im großen Mehrzweckraum demonstrierten die Mädchen und Buben ihr musikalisches Können an Keyboard, Klavier und Schlagzeug. Wobei die Sprösslinge an den perkussiven Fellen rot und grün leuchtende Trommelstöcke benutzten. Denn schillernde Effekte gehören zu einer anständigen Popshow eben dazu. Insgesamt betrachtet war es überwiegend ein jugendliches Konzert der leisen und balladesken Töne. Unterstützung erhielten die Kinder zusätzlich von Musikpädagogin Antonia Hahn am Klavier.

Nacheinander begaben sich die Teilnehmer nach vorne und präsentierten dem Publikum, das sich aus Eltern und Geschwistern zusammensetzte, die von ihnen einstudierten Lieder. Wenn man erst mal vor der Zuhörerschaft steht, verfliegt die Nervosität, die Hemmungen fallen und der Rock’n’Roll kann rollen. Durch die Verstärker jagten die jungen Musiker nicht wenige Eigenkompositionen, verbunden mit einigen aus dem Radio bekannten Hits wie zum Beispiel „Ist da jemand“ von Popstar Adel Tawil. Da fuhr der Rhythmus schnell in Arme und Beine, sowohl bei den Jungmusikern als auch bei den lauschenden Besuchern. Ob mit einer oder zwei Händen, spielerische Techniken, ein Tasteninstrument zum Klingen zu bringen, existieren viele und sind meistens höchst individuell. Unter den über 40 Künstlern befanden sich gastierende Pennäler der Albrecht-Dürer-Schule und der Käfertal-Schule.

Im Foyer servierten Helfer von den Kindern zubereitete Häppchen, etwa Wraps mit Schinken- und Frischkäsefüllung. In den nächsten Wochen wird auf dem Gelände der Gretje-Ahlrichs-Schule der ersehnte Bau einer neuen Sporthalle und Mensa beginnen. „Dann werden wir zwei Jahre lang wieder eine Baustelle vor der Nase haben, mit eingeschränktem Unterricht“, erklärte Schulleiterin Barbara Negrelli. „Da müssen wir durch, die Freude überwiegt aber“, erläuterte Negrelli.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019