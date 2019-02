Schulsporthalle steht auf Wunschzettel

Die Versammlung für den Nachwuchs wird organisiert vom Kinder und Jugendbüro 68Deins! Es setzt dabei die Mannheimer Kinder- und Jugendbeteiligung in Stadtteilversammlungen, Kinder- und Jugendgipfeln sowie durch einen Jugendbeirat und mit dem Programm Schule und Demokratie um.

Das Kinder- und Jugendbüro 68Deins! ist in Trägerschaft des Stadtjugendrings Mannheim sowie der Stadt Mannheim (Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie/Strategie/Kinderbeauftragte).

Mit den Kindern in der Gartenstadt gearbeitet haben die Gemeinderäte Birgit Reinemund (FDP) und Melis Sekmen (Grüne) sowie die Bezirksbeiräte Helga Schlichter (CDU), Sabine Seifert (SPD), Peter Stegmaier (SPD), Thomas Steitz (ML) und Gerald Unger (Linke).

Im Vorfeld der Versammlung haben Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros mit dem Nachwuchs in Foren über Anliegen und Themen gesprochen. Diese Treffen fanden in der Gretje-Ahlrichs-Schule, der Hermann-Gutzmann-Schule, bei der SMV in der Waldschule, im Jugendhaus Waldpforte, im Hort des Kinderhauses, in der Schülergruppe Soziales Zentrum Alsenweg und bei der DPSG Stamm St. Lioba statt. baum