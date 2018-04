Schwester-Siedlung sucht den Kontakt

Anzeige

Die 45 anwesenden Mitglieder erfuhren nicht nur von der erfreulichen Kontaktaufnahme. Sie waren außerdem zur Neuwahl des Vorstandes aufgerufen. Im vollen Pfarrer-Schilling-Saal der katholischen Gemeinde St. Lioba ging zudem Kassierer Bernd Wachter, als eine seiner letzten Amtshandlungen, auf die finanzielle Situation der Siedlergemeinschaft Speckweg ein. Demzufolge hatte der Verein im Jahr 2017 höhere Ausgaben als Einnahmen.

Wie Erika Kluge, die Leiterin der Frauengruppe, in ihrem ihren Jahresbericht bekanntgab, zählt die Gruppe aktuell 17 Frauen, die sich alle drei Wochen in der Siedler-Garage in der Straße „Neues Leben“ oder in der Käfertaler Gaststätte „Zur Eintracht“ treffen. Im Zuge der Vorstandswahlen folgt Mitglied Volker Manke als Kassierer auf Bernd Wachter. „Ich lebe seit 20 Jahren auf dem Waldhof, zwischendurch wohnte ich einige Jahre in Heddesheim an der Bergstraße. Wir haben uns mit den Schwiegereltern im Speckweg zusammen ein Haus gekauft“, erklärte der neue Kassierer, der bald 63 Jahre alt wird und Industriekaufmann im Vorruhestand ist.

Mehr als 30 Jahre in Ämtern

Darüber hinaus gibt die Zweite Vorsitzende Karin Wachter ihr Vorstandsamt ab, einstimmig gewählt wurde Heike Krötz. Karin Pacel bleibt Erste Vorsitzende für weitere vier Jahre. Die drei neuen Beisitzer sind Bernd Bloch, Bernd Wachter und Renate Lösch.

Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Reinhold Stöhr, der etwa von 1992 bis 2005 Kassierer gewesen war und über 30 Jahre lang dem Vorstand angehört hatte, mit Urkunde und Präsentkorb zum Ehrenmitglied ernannt. „Wir schreiben gerade eine neue Satzung, die jetzige ist ja schon sehr alt“, verkündete Karin Pacel. Bei der nächsten Herbstversammlung am 12. November wird die neue Satzung vorgestellt.

