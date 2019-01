Schwungvoll ins zehnte Jahr

Zuerst holte Moderator Gerd Winter ein riesiges und silbern glitzerndes E hervor. Später zückte der Conférencier den Buchstaben P, gefolgt von den Lettern O und L. Bis diese Zeichen das funkelnde Wort „People“ – Menschen – ergaben, verbunden mit der magischen Zahl Zehn. „Es ist schön, dass Sie ins Gartenstädter Wohnzimmer gekommen sind“, freute sich Winter.

In der alt-katholischen Erlöserkirche gab der Gospelchor Power People sein traditionelles Neujahrskonzert. Das soeben begonnene Jahr 2019 stellt für das Ensemble ein besonderes dar, im Sommer wird der gemischte Chor sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Wie gewohnt waren beim Neujahrskonzert wieder sämtliche Stühle belegt.

„Wir hangeln uns an Begriffen der Musik entlang. Kommen wir zum ersten Buchstaben, ein E“, erklärte der kreative Ansager Gerd Winter, der zwischen den Darbietungen humorvoll und kenntnisreich zu den gesungenen Stücken überleitete. Anhand der silbernen Riesenbuchstaben brachte Gerd Winter dem Publikum zunächst den musischen Fachbegriff „espirando“ aus der lateinisch-italienischen Sprache näher – was in der klanglichen Vortragskunst verhauchend oder ersterbend bedeutet.

In der blauen Erlöserkirche stimmte der Gospelchor die Stücke „Hallelujah, Salvation and Glory“, „This I Pray“ und „For The Beauty of The World“ an. Bei „Holy Is The Lamb“ standen die beiden Solisten Hubert Mühlig und Lotti Karitnigg im Vordergrund. Außerdem stimmte der Chor die Lieder „Egal“ und „Bless The Lord“ an.

„Wir sollen ja immer mehr Diversität pflegen und Frauen in die Leitung von Institutionen lassen“, sagte Winter, der sich aufgrund seiner silbernen Buchstaben selbst scherzhaft als „Nummerngirl“ titulierte. „Jetzt kommt die Dienst-Power-Frau der Gemeinde“: Mit dieser Ansage trug Pfarrerin Sabine Clasani, die seit Januar 2016 dieses Amt ausfüllt, die Geschichte „Der Schuster, der nicht mehr sang“ des Autors Axel Kühner vor. Das ist ein moralisches Märchen darüber, ob Geld glücklich macht oder vielleicht eher weitere Sorgen schafft, etwa wegen der Verlustängste um das Kapital.

Öko-Baumprojekt unterstützt

In der Pause verkaufte der Gospelchor echte Schweizer Milchschokolade, fair gehandelt und zugunsten des weltweiten ökologischen Baumprojektes „Plant for the Planet“. Darüber hinaus bot das Ensemble eigenen Sekt mit dem Power-People-Logo auf dem Etikett und Wandkalender feil.

„Begegnungen sind etwas ganz Wichtiges im Leben“, erläuterte Sprecher Gerd Winter in Bezug auf das Lied „Nette Begegnung“. In diesem Stück treffen sich zwei einander bekannte Menschen zufällig auf der Straße, woraufhin sich die beiden Freunde über alltägliche Wehwehchen unterhalten. „Mal ist das Leben hart, mal fällt es leichter, man steckt nicht drin“, heißt eine Zeile aus diesem Liedtext.

Mit viel Schwung und schepperndem Tamburin kam das Stück „Latino Hallelujah“ daher, äußerst rockig klang dagegen die Nummer „Grab the Sun“. Für das soziale Engagement verteilte Kirchenvorstandsmitglied Sonja Barth süße Schokoladen-Smileys aus einer Herz-Dose an die Sänger. Das Ensemble tritt auch in Krankenhäusern und Altenheimen auf.

In der Erlöserkirche stimmte der Chor auf das Jubiläumsjahr ein, am 7. Juli werden die Power People ein Jubiläumskonzert mit Live-Band zum zehnjährigen Bestehen in der Mannheimer Schlosskirche geben. Außerdem wird der Chor am 3. März einen Faschingsgottesdienst um 10 Uhr in der Schlosskirche feiern.

Info: Weitere Informationen im Internet auf www.power-gospel.de

