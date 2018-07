Sein Wunsch: Den Waldhof noch mal aufsteigen sehen

Anzeige

„Waldhof ist mein halbes Leben“, sagt Hans Esser (Bild), der am gestrigen Dienstag seinen 80. Geburtstag feierte. Und das scheint noch untertrieben, denn schon mit 19 Jahren ging er seiner Leidenschaft des Fußballspielens beim SV Waldhof in seinem Heimatort nach.

Viele Jahre war er ein Bestandteil der Amateurmannschaft, wie die zweite Mannschaft seinerzeit hieß, danach blieb er der Privatmannschaft SV Harmonia treu, wo er noch bis zum heutigen Tage Ehrenvorsitzender ist. „Ich habe bis Mitte 30 Fußball gespielt, danach bin ich auf Tennis umgestiegen, bis die Knie nicht mehr mitgespielt haben“, berichtet Esser.

Dennoch hielt er dem SV Waldhof auch als Funktionsträger die Treue. Durch seine langjährige Tätigkeit als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei der GBG Wohnungsbaugesellschaft empfahl er sich in der Ära Wilfried Gaul von 1996 bis 2000 als Aufsichtsratsmitglied beim SV Waldhof. In diese Zeit fielen auch der Aufstieg und die Rückkehr in die 2. Bundesliga.