Siedler entführen nach Bayern

Fast wie bei einem Oktoberfest in Bayern war der Saal der evangelischen Gnadengemeinde in der Gartenstadt geschmückt. Weiß-blaue Farben leuchteten auf Fähnchen und Fahnen überall im Saal. Und auf der Dekoration, unter der Saaldecke, prangte der bayrische Löwe. Bajuwarisch war auch das reichhaltige Angebot aus der Küche – Weißwürste, Fleischkäs, Kaiserbraten und Brezeln. „Das Bierfass wurde in der Vergangenheit schon von Menschen von ganz oben angestochen“, von Landtagsabgeordneten oder Stadträten etwa, berichtete der Vorsitzende der veranstaltenden Siedlergemeinschaft Neueichwald II, Harald Klatschinsky. Doch dieses Mal gehe es ganz nach unten, in die Hölle. „Heute schlägt der Teufel das Fass an.“ Der Teufel alias Dieter Augstein schaffte einen Anstich ohne Bierverlust, was von den anwesenden Madeln und Burschen mit begeistertem Applaus bedacht wurde.

Von Beginn an spielte Tamara Pusch, Leadsängerin der gleichnamigen Partyband, die passende Musik. Schon beim ersten Lied kamen die Paare aufs Parkett. Unterbrochen wurden die Tanzrunden durch einige Programmeinlagen – etwa das beliebte Maßkrug-Stemmen für je fünf Frauen und Männer.

Erfolg im Maßkrug-Stemmen

Siegerin Evelin Probst freute sich über eine zweitägige Wellnessreise. Karim El Idrissi gewann bei den Männern, Klatschinsky überreichte ihm einen Wertegutschein des Verbands Wohneigentum Neueichwald II. Moderiert wurden die beiden Kraftakte vom letztjährigen Sieger des Stemmens, Heiner Schäfer.

Am späteren Abend rockte das Tina-Turner-Double Andrea Volz den Saal. Bei den bekannten Songs hielt es kaum einen der Besucher auf den Plätzen, und auf der Tanzfläche herrschte Discofeeling. Klatschinsky bedankte sich bei seinen Helfern für das aufwendige Schmücken des Saals, den Abbau, Küchen-, Ausschank- und Barbetrieb. Schon am Abend ging die erste Vorbestellung für das Oktoberfest 2019 ein. schi

