Siedler machen Ausflag nach Lahr

Um das Thema Steingärten ging es bei einem Vortrag im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Siedler- und Wohneigentumsgemeinschaft Neueichwald I. Die Ingenieurin Erdmuthe Weißer erklärte in ihrem Referat mit dem Titel „Trendiger Steingarten – Gefahr für Flora und Fauna“, wie sich Grünflächen naturnah und dennoch pflegeleicht anlegen lassen. Sie illustrierte dies mit zahlreichen Bildern. Weißers Fazit vor den Siedler-Mitgliedern im Saal der Gnadenkirche: Den Garten nachhaltig anzulegen, ist gut für Flora und Fauna.

Die eigentliche Versammlung selbst konnte relativ schnell abgehalten werden. Der Vorsitzende Ulrich Gärtner blickte in seinem Jahresbericht auf die Aktivitäten des Vorstands und auf die Veranstaltungen des Vereins in 2017 zurück. Der Siedlertreff im Juli war demnach ein voller Erfolg. Die ehrenamtlichen Helfer seien durch den guten Besuch des Festes aber auch an ihre Belastungsgrenze gekommen, so Gärtner. Hier könne man durchaus mehr Unterstützung gebrauchen. Ein weiterer Höhepunkt war der Nikolaustag, an dem mehr als 50 Kinder den „Nikolaus an der Siedlergarage“ besuchten und sich über ein kleines Geschenk freuten. Herbert Alt gab stellvertretend für Kassierer Helmut Bischler den Kassenbericht ab. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Für dieses Jahr ist unter anderem ein Ausflug zur Landesgartenschau nach Lahr geplant – er findet am 21. Juni statt. red/imo