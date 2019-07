Siedlergemeinschaftlädt zum Treff

Die Siedler-und Wohneigentumsgemeinschaft Neueichwald I lädt alle Siedler und Freunde des Vereins zum traditionellen dreitägigen Siedlertreff an der Waldpforte/Ecke am Herrschaftswald ein. Am Freitag 12. Juli, startet der Dämmerschoppen um 18 Uhr. Auf der Speisekarte stehen Steak und Bratwurst.

Am Samstag geht es ab 16 Uhr weiter, um 18 ist der Fassbieranstich mit Bürgerserviceleiterin Michaela Diehl geplant. Von 19 bis 22 Uhr spielt die Band Grey, Black and Blond. „Es darf wieder gesungen und getanzt werden. Auch für das leibliche Wohl wird bestens mit vielerlei Speisen und einer großen Getränkeauswahl gesorgt“, schreiben die Siedler in ihrer Ankündigung.

Der Sonntag, 14. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem Siedlerfrühstück. Für alle Kinder von vier bis zwölf Jahren gibt es von 11 bis 12.30 Uhr einen Malwettbewerb unter dem Motto „Unser Haus“. Es gibt zur Belohnung tolle Preise zu gewinnen, heißt es in einer Mitteilung. Das Fest endet gegen 18 Uhr. baum

