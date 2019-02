Siedlergesangverein lädt zu Fete ein

Eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Stadtteils ist seit mehr als 50 Jahren die Fasnachtsfete des Siedlergesangvereins (SGV) Freundschaft. Sie wird am Samstag, 23. Februar, ab 19.11 Uhr in der Max-Schwall-Halle der St. Lioba-Gemeinde Speckweg/Neue Heimat gefeiert. Karten sind für zehn Euro an der Abendkasse erhältlich. Der Verein verspricht ein reichhaltiges und attraktives Programm mit Auftritten der eigenen Mitglieder und Gäste. Einzelheiten wollen die Veranstalter noch nicht verraten – die Darbietungen sollen eine Überraschung für das Publikum sein. Verkleidungen sind erwünscht – die besten Masken und Kostüme sollen prämiert werden. cs

