Siedlertreff mit Malwettbewerb

Anzeige

Die Siedlergemeinschaft Neueichwald I lädt alle Siedler und Freunde des Vereins zum traditionellen Siedlertreff an der Waldpforte/Ecke Am Herrschaftswald ein. Drei Tage lang, vom 13. bis 15. Juli, wird dort gefeiert. Am Freitag, 13. Juli, bieten die Siedler ab 18 Uhr einen Dämmerschoppen mit deftigen Gerichten an. Am Samstag wird ab 16 Uhr gefeiert, von 19 bis 22 Uhr tritt die Band Grey, Black and Blond ins Rampenlicht und lädt zum Tanzen ein. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Siedlerfrühstück. Für alle Kinder von vier bis zwölf Jahren richtet der Verein von 11 bis 12.30 den Malwettbewerb „Haus & Garten“ aus und stellt dafür auch Preise zur Verfügung. Wegen der Fußballweltmeisterschaft endet das Siedlerfest am Sonntag in diesem Jahr schon um 15 Uhr. schi