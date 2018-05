„Sind im Norden gut aufgestellt“

Anzeige

Es ist eine traditionsreiche Veranstaltung auf dem Waldhof: Regelmäßig lädt der Kulturverein unter dem Motto „Gib der Presse Saures“ Medienvertreter aus dem Mannheimer Norden ins Kulturhaus ein. Doch sauer war lediglich das Kraut, das zur Bratwurst serviert wurde: Denn die Veranstaltung verlief wie immer harmonisch und konstruktiv.

Kulturvereins-Chef Stefan Höß begrüßte zahlreiche Vertreter von Vereinen, Kirchen, Parteien und Organisationen: Sie waren eingeladen, um der Presse „Saures“ zu geben, hatten jedoch überwiegend Positives zu vermelden und tauschten sich über Probleme im Stadtteil aus.

Dank an Politik

Stefan Höß begrüßte die vermehrte Berichterstattung aus angrenzenden Stadtteilen und berichtete über Probleme mit dem Wasseranschluss im Kulturhaus: „Wir saßen hier am Aschermittwoch und hatten kein Wasser. Unsere Wasseruhr ist in einem fremden Gebäude“, so der Kulturvereins-Vorsitzende. Der Anschluss an eine neutrale Uhr sei von der Stadt veranlasst worden. Innerhalb des Vereins laufe die Arbeit bestens. Die Planungen für das Stadtteilfest seien bereits im Gange. In puncto Taunusplatz dankte Höß der Politik für die Unterstützung.