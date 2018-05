Songs tragen eigene Handschrift

Anzeige

Zunächst hätten sich die Jugendlichen in Kleingruppen Basiswissen erarbeitet. Die intensiven Arbeitsphasen wurden immer wieder durch gemeinsame Freizeitaktivitäten unterbrochen, die dem gemeinsamen Musizieren sehr zugute gekommen seien. Vor allem die Möglichkeit, auf einem großen Fußballplatz gegen andere Gruppen zu spielen, wurde gerne genutzt.

Zusammenspiel wichtig

Auf das Zusammenspiel habe er besonders großen Wert gelegt, berichtet Zeitner. Ziel sei es gewesen, einen harmonischen Klangkörper zu bilden und ein positives Gruppenerlebnis zu schaffen: „Der Einzelne wird so Teil eines musikalischen Ganzen.“ Vermitteln will er die Erfahrung, dass Musik niemanden ausschließt – egal, welche Fähigkeiten er mitbringt. Ein wichtiges Anliegen ist dem Musiker, dass die Teilnehmer sich kreativ einbringen und ein individuelles Arrangement erarbeiten. So könnten sie in dem Song ihre eigene Handschrift hinterlassen. Natürlich gebe er, wenn nötig, Hilfestellungen und „Inputs“.

„Intensität und Arbeitspensum waren dieses Mal ungewöhnlich hoch, es wurde viel mehr als vorgesehen erarbeitet“, freut sich Stefan Zeitner. Das habe zu einem „enormen Kreativitätsschub geführt“. Ihre verbesserten musikalischen Fähigkeiten könnten die Teilnehmer der Musikwerkstatt und in der alltäglichen Arbeit weiterentwickeln. Das werde zu gegebener Zeit in ein Konzert münden, betont der Musikpädagoge. red/bhr

