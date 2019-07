Speckwegsiedler feiern

Bei tollem Wetter begrüßte Karin Pacel alle Gäste zum Helferfest der Siedlergemeinschaft Speckweg. Im schön angelegten Siedlergarten, der von Mitgliedsfamilien gepflegt wird, bedankte sich die Vorsitzende für die getane Arbeit in den vergangenen Monaten. Das Grillfest und der Frühschoppen im Juni seien gelungen, so Pacel. Es wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Die Vorsitzende wünschte den Siedlern noch viele schöne Feste. baum/zg (Bild: Siedler)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.07.2019