Spende an das Hebel-Heim

Florian Grabarek, Vorstand der Familienheim Rhein-Neckar, und sein Mitarbeiter Felix Ernst übergaben an Maureen Wesoly und Max Kaltenbach vom Heimbeirat einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro für das Johann-Peter-Hebel-Heim. „Die Spende ist die Anschubfinanzierung für die Erneuerung unseres Fußballplatzes“, freute sich Karolina Benz, Assistentin der Heimleitung. „Der alte Fußballplatz ist eine Brache, eine braune Fläche und kein richtiger Rasen“, sagte Benz. Um das Spektrum an Hilfen sowie die individuelle Begleitung und Förderung der Kinder finanzieren zu können, ist das Heim auf Hilfe angewiesen. „Die 500 Euro stammten aus dem Genossenschaftsbudget“, so Grabarek. Er hob die enge Verbindung zum Hebel-Heim hervor. Drei Wohngruppen wohnten im Familienheim-Bestandsgebäude auf Franklin, wo sich auch eine kleine Schule als Außenstelle befindet. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020