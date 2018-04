Spende für Aids-Hilfe

Anzeige

Die Zirkusfamilie Riedesel hat vor der ersten Vorstellung des Figurentheaters „Yakari und der große Adler“ im Theaterzelt auf dem Freigelände des Jugendhauses Waldpforte einen Scheck über 500 Euro an Dieter Camilotto von Benefiz Rhein-Neckar überreicht. Die Organisation lud anlässlich des Welt-Aids-Tags gemeinsam mit dem Ludwigshafener Weihnachtscircus zum bunten Event zu Gunsten von Menschen mit HIV und Aids ein. Geboten wurde vor der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ein abwechslungsreiches Programm mit einer Zirkus-Show und anschließendem Gala-Buffet im geschmückten Zelt. Das dabei eingenommene Geld wurde nun feierlich weitergereicht. „Wir sind für jede Hilfe dankbar“, so der Spendenempfänger über das Geschenk. has