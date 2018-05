Spenden am „Sozialen Zaun“

Anzeige

Die Spendenaktion „Der Soziale Zaun“ zugunsten von Freezone geht nach dem Auftakt im vergangenen Jahr in die zweite Runde. Das teilt der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Mannheim mit. Freezone hilft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die AWO bittet um Sachspenden für den täglichen Bedarf, insbesondere Hygieneartikel. Sie können an „Spendenzäunen“ vor AWO-Einrichtungen in eine Tüte gepackt und aufgehängt werden. Die Zäune stehen vom 7. bis 18. Mai am Otto-Bauder-Haus, Heilsberger Straße 34, Schönau, und beim Stadtteilservice Nord des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt, Speckweg 6, Waldhof. bhr