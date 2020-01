Spezialanfertigung kostet Zeit

Wer tagsüber über die Waldstraße vom Waldhof in Richtung Schönau oder Sandhofen fahren muss – oder umgekehrt – bekommt in der Regel keine großen Probleme. Der Verkehr läuft meist relativ flüssig. Anders ist dies in den Zeiten, in der in den großen Unternehmen die Schicht beginnt oder endet. Dann kommt es durchaus zu längeren Staus.

Umso mehr gilt das seit dem 6. Juni 2019. Am frühen Nachmittag krachte damals ein Sattelschlepper auf der Walter-Pahl-Brücke in den mittleren Bogen und beschädigte einen von acht Stützpfeilern (Hängern) schwer. Zuvor war der Lkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Randstein sowie die Betonarmierung des rechten Brückenbogens gestoßen. Beim Versuch, das Gespann abzufangen und gegenzulenken knallte der Lastwagen dann gegen den Stützpfeiler – mit irreparablen Folgen für den Hänger.

Dass die Brücke über die Riedbahn im Anschluss an den Unfall in Richtung Sandhofen mehrere Stunden lang gesperrt bleibt, kann noch als normal gelten. Weniger alltäglich ist, dass seitdem in Nordrichtung nur noch eine Spur befahren werden kann. Drei Brückenbögen mit insgesamt 24 Hängern zählt das Bauwerk, das einen Großteil des in die nördlichen Stadtteile führenden Verkehrs aufnehmen muss. Und einer dieser 24 Stützpfeiler ist defekt. Was nach wenig klingt, reicht aus, um die eine Spur „aus Sicherheitsgründen“ sperren zu müssen.

Daran wird sich auch in den nächsten Monaten nichts ändern, wie die Stadtverwaltung dem „Mannheimer Morgen“ mitteilt. Man gehe davon aus, dass die Reparaturarbeiten „im Verlauf des zweiten Quartals“ abgeschlossen werden könnten. Auf Anfrage geht die Verwaltung detailliert darauf ein, was seit Juni 2019 unternommen wurde, um den Schaden zu beheben.

Bauwirtschaft ausgelastet

Kurz nach dem Unfall habe ein Prüfingenieur den Schaden beurteilt. Ergebnis: Der Hänger muss ausgetauscht werden. Das sei eine ausgesprochen komplexe Angelegenheit. „Aus diesem Grund wurde entschieden, das Fachunternehmen, welches die Brücke erbaut hat und die Konstruktion daher bestens kennt, mit der Planung des Austausches zu beauftragen“, so die Stadt. Wegen der „hohen Auslastung in der Bauwirtschaft“ habe man mit der Planung aber nicht sofort beginnen können. Inzwischen liegt diese Ausführungsplanung vor und wurde vom Prüfingenieur erneut begutachtet, „was ebenfalls Zeit in Anspruch genommen hat“.

Bei dem auszutauschenden Hänger handelt es sich nach Angaben der Verwaltung um eine Spezialanfertigung. Die Teile müssten „erst bestellt und gefertigt werden“ – ein weiterer Grund für die lange Zeit seit dem Unfall. Zusätzlich habe man „die Abbruch- und Betonarbeiten, die für die Öffnung und das anschließende Verschließen der Mittelkappe im Bereich des Hängers notwendig sind, ordnungsgemäß ausgeschrieben und beauftragt“. Einige Arbeitsschritte, insbesondere die Abdichtungsarbeiten unter der Mittelkappe, könnten nicht in der kalten Jahreszeit durchgeführt werden. Deshalb sei der eigentliche Austausch des Hängers erst für das Frühjahr geplant. Dafür müsse die Walter-Pahl-Brücke „voraussichtlich an zwei Wochenenden voll gesperrt werden“. Dafür habe die Verwaltung „bereits Umleitungspläne erstellt“ und „eine Fachfirma mit der Umsetzung beauftragt“.

Aus dem Unfall hat die Stadtverwaltung zusätzliche Konsequenzen gezogen: „Um das Risiko eines weiteren Anpralls an einen anderen Hänger, und damit einer Vollsperrung der Walter-Pahl-Brücke, zu verringern, wurde eine geeignete Betonschutzwand für die Verkehrssicherung aufgestellt.“

Querträger-Sanierung in Käfertal

Ebenfalls für das zweite Quartal hat die Stadt in Aussicht gestellt, die einspurige Sperrung der BBC-Brücke in Käfertal (stadtauswärts) aufzuheben. Die Maßnahme war Anfang September 2019 verfügt worden. Als Grund hatte die Verwaltung Schäden am Querträger des Bauwerks genannt, die bei Routinekontrollen festgestellt worden seien.

Voraussichtlich soll der Querträger mit Spritzbeton und zusätzlichen Bewehrungseisen saniert werden. Dafür müsse man dann allerdings die Zielstraße teilweise sperren. Nach Abschluss der Arbeiten könnten zumindest Pkw wieder alle Brücken-Fahrspuren nutzen.

Für Schwerlastverkehr ab zwölf Tonnen Gesamtgewicht bleibt der Streckenabschnitt noch mindestens fünf Jahre tabu – bis zum Bau einer neuen Brücke. Die Sperrung für Brummis hatte die Stadt am 7. November 2019 verfügt – verbunden mit Warnhinweisen.

