„Spiegelverein“ soll Leben im Stadtteil verbessern

Mit dem „Spiegelverein“ ist jetzt im Gemeindesaal der griechisch-orthodoxen Kirche ein Stadtteilverein für den Luzenberg gegründet worden. Zum Ersten Vorsitzenden gewählt wurde Stefan Möhrke-Eberhardt, Lehrbeauftragter an Hochschule Mannheim. Zweiter Vorsitzender ist der pensionierte Sozialarbeiter Hans Weirauch.

Prof. Dr. Martin Albert von der SRH Hochschule Heidelberg hatte in der Sitzung die Besucherinnen und Besucher begrüßt und erläutert, warum der Verein gegründet werden soll. Es werde eine professionelle Struktur benötigt, um eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil und die Beseitigung struktureller Probleme zu erreichen, so Albert. Und auch um für die – hoffentlich zu erwartenden – Spendengelder Quittungen ausstellen zu können. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Die Mitgliedschaft ist laut Beschluss der Versammlung kostenlos.

Nach der Erläuterung der Satzung und anschließenden Diskussion stimmten die 24 anwesenden Mitglieder über Satzung und Vereinsgründung ab. Anschließend folgte die Wahl des Vorstandes und der Beisitzer. Neben Möhrke-Eberhardt und Weirauch wurde Jens Hanreich als Kassenwart gewählt. Der Investor von „Joy am Wasser“ ist mittlerweile auf den Luzenberg gezogen und wird „das Scharnier zwischen den Neu- und den Alt-Luzenbergern“ sein, wie es Martin Albert formulierte. Schriftführer ist Klaus Schillinger. Für den Beirat stellten sich zur Verfügung: Winfried Kömel (RNV-Mitarbeiter), Martin Willig (Sozialarbeiter und Kirchenältester der evangelischen Paulus-Gethsemane-Gemeinde) und Nihal Seref (seit 1972 wohnhaft auf dem Luzenberg). Unterstützt wurde Verein bisher von der Firma Pro Concept AG (Vorstand Jens Hanreich) mit 5000 Euro und von der Mannheimer Runde mit 3500 Euro. Aus dieser Kasse wurden bisher die griechisch-orthodoxe Gemeinde und der evangelische Kindergarten auf dem Luzenberg bedacht. Ein besonderes Dankeschön ging am Ende der Versammlung an Waltraud Esser. Sie sei seit 35 Jahren der gute Geist vom Luzenberg und organisiere zahlreiche Veranstaltungen. red/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019