Spucke bei „babbischer Schnut“

Vom kleinen „Bu aus der Baby-Boom-Zeit“ des Jahrgangs 1964 auf die Bühne: Der aus Mannheim stammende Kabarettist Franz Kain gehört zu einem der geburtenstärksten Jahrgänge in Deutschland und ist – im Kurpfälzer Dialekt ausgedrückt – „Oaner vun de Meischde“. Der Mann, der sich selbst als „Überroller von Deutschland mit Rollator“ sieht, präsentiert am Samstag, 10. November, 20 Uhr, sein neues Programm „De Baby-Boom-Bu“ bei den Kulturtagen Waldhof, im Franziskussaal, Speckweg 6.

Fiktion oder Realität?

Dabei erzählt der Mannheimer aus seiner Jugend. Damals, so Kain, hätten Leckmuscheln eine „babbische Zuckerschnut“ verursacht. Dann half nur Muttis Spucke. Der Künstler stellt sich bei seinem Soloprogramm unter anderem die Fragen, was noch alles auf ihn zukommt und ob die Fiktion nicht schon die Realität überholt hat. Kain geht der These „Roboter sind klüger als Menschen“ auf den Grund. Er verknüpft den Blick auf Gegenwart und Zukunft mit den Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend und packt alles in ein amüsantes Abendprogramm.

Weitere Informationen zu den Kulturtagen und zum Termin mit Franz Kain gibt es im Internet (www.kulturtage-waldhof.de). Tickets ab 23 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter reservix.de erhältlich. Dinnertickets mit einem Dreigang-Menü kosten 41 Euro. jwe

