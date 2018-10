St. Martin erkundet

Ein leckeres Pfälzer Frühstück gab es auf dem Weg zum Ausflugsziel. © SEG

„Heut hat wieder alles gepasst“: Mit diesem Lob verabschiedeten sich die Männer und Frauen der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Einigkeit Mannheim-Gartenstadt von ihrem Vorsitzenden Roland Weiß nach einem gelungenen Ausflugstag. Gut gelaunt waren die Siedler der Einigkeit zu Beginn des Tages mit dem Bus in Richtung Pfalz gestartet. Das beschauliche Dörfchen St. Martin war das erste Ziel, die kurzweilige Führung durch das Heimatmuseum und die ansässige Pfarrkirche ein schöner Programmpunkt. Die Pfarr-kirche steht an einer ehemaligen Kreuzung zweier Römerstraßen, direkt am Eingang zum Pfälzer Wald.

Anschließend führte die Fahrt durch die Weinberge ins schöne Deidesheim. Treffpunkt zur Stadtführung war der Geißbockbrunnen, der die Geißbockversteigerung darstellt, die jedes Jahr am Pfingstdienstag in Deidesheim in großer historischer Aufmachung gefeiert wird. Der Gästeführer, ein gebürtiger Holländer, den die Lebensfreude der Pfälzer zum Hierbleiben veranlasst hatte, lotste die Besuchergruppe durch die netten Gässchen. Zum Ausklang gab es Pfälzer Spezialitäten – und einen fantastischen Blick aus der Pfalz auf die Rheinebene. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018