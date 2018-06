Stadt unter die Lupe genommen

Anzeige

„Wir sind Mannheim“: Unter diesem Motto feierte die Hermann Gutzmann-Schule in der Gartenstadt. Zuvor waren die Schüler mit ihren Lehrkräften durch Mannheim gefahren, um sich verschiedene Bauwerke anzusehen und sie zu fotografieren. In der Projektwoche gab es dann verschiedene Angebote, die Gebäude nachzustellen. So malten sie ein Haus auf Stoffrollen oder Recyclinggegenständen nach. Sehr gut war Kindern von sieben bis elf Jahren der Fernmelde- und der Wasserturm – gebaut aus Pappmaché.

Eigener Song der Band Lichterloh

Weitere Arbeiten der Projektwoche konnten die Besucher an Stellwänden im Schulgebäude bewundern. Auch interessant für die Gäste war der selbst gedrehte Film der Schüler über Mannheim. 30 Vertreter des im Gebäude untergebrachten Kindergartens zeigten unter großem Applaus der Eltern Tänze.

Stolz ist die Hermann-Gutzmann-Schule auf die eigene Band namens Lichterloh. Sie probte vier Tage lang, um beim Fest des Stück „Wir sind Monnem“ zu präsentieren. Für den Text und die Musik zeichnen die Bandmitglieder verantwortlich.