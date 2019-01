Streuobstwiese am Waldhaus

Es werden immer mehr: Im vergangenen Jahr haben die Freunde des Karlstern die 300er Marke „geknackt“. Mittlerweile hat der Verein, der sich vor allem um das Naherholungsgebiet vor den Toren Mannheims kümmert, mehr als 310 Mitglieder. „Ich hoffe, im nächsten Jahr verkünden zu können, dass wir mehr als 320 Mitglieder sind, sagte der Vorsitzende, Wolfgang Katzmarek, beim Neujahrsempfang im Max-Jaeger-Haus. Das kleine Gebäude platzte fast aus den Nähten.

Mit dem Neujahrsempfang wurde außerdem die neu gestaltete Ausstellung in der „alten Försterei“ zum Karlstern und dem Käfertaler Wald der Öffentlichkeit präsentiert. Die vielen Aktivitäten wie der Stammtisch, das Pflegen der Bouleanlage oder des Grillplatzes erforderten einen ganzjährigen Einsatz der Mitglieder, betonte der Vorsitzende.

Zwei Bisonkälbchen erfreuen mittlerweile die Besucher. In diesem Zusammenhang wies Katzmarek auf ein Problem hin: „Im Käfertaler Wald herrscht ein Fütterungsverbot. Das gilt natürlich auch für die Bisons.“ Immer wieder würden aber die Tiere mit Brot gefüttert, was den Wiederkäuern ganz schlecht bekomme. Daher müsse das Verbot streng eingehalten werden.

Die angebotenen Waldführungen werden gut besucht. In Zukunft sollen sie themenbezogen geschärft werden. So etwa könnte der Wald als Rohstofflieferant herausgestellt werden. Um das Waldhaus herum soll die Streuobstwiese wieder regeneriert werden. Dazu müssten die Bäume entsprechend geschnitten werden, womit in den nächsten Wochen begonnen werden soll.

Das Vatertagsfest am Rodelhügel werden in diesem Jahr die Freunde des Karlstern organisieren. Der Gesangverein Gartenstadt könne das nicht mehr allein stemmen, erläuterte der Vorsitzende, ehe er zu einer Wildschwein-Gulaschsuppe und einem Glas Sekt einlud. has

