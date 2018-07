Anzeige

In drei Shows präsentiert der Kinder- und Jugendzirkus Aladin sein neues Programm. Unter dem vielsagenden Titel „in.formation“ dürfen sich die Zuschauer wieder auf überraschende Choreographien im Saal des Johann-Peter-Hebel-Heims in der Gartenstadt freuen.

Dabei entführen die Nachwuchsartisten des Kinderheims im Norden Mannheims das Publikum in eine Welt, deren Ordnung auf mysteriöse Art und Weise aus den Fugen gerät. Informationen werden vermisst, sie verschwinden scheinbar spurlos in der Schattenwelt – und nichts ist mehr so, wie es einmal war.

Die vier Wächter der Informationen machen sich auf den Weg, um die Ordnung in ihrer Welt zurückzugewinnen. Dabei erleben sie erstaunliche Begegnungen und werden bei jedem Schritt ins Ungewisse aufs Neue überrascht.