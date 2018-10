Suche nach dem eigenen Weg

Interessanter Vortrag, üppiges Büffet, angeregte Gespräche: Auch dieses Mal war das ökumenische Frauenfrühstück in St. Franziskus auf dem Waldhof wieder sehr gut besucht. Über 80 Frauen aus verschiedenen Mannheimer Gemeinden und auch konfessionell ungebundene Gäste konnte Sonja Wacker vom Gemeindeteam St. Franziskus an den herbstlich geschmückten Tischen im Franziskussaal begrüßen.

Bevor Referentin Ulrike Brandt ihren Vortag begann, durften die Gäste am reichhaltigen Frühstücksbüffet zugreifen. So gestärkt hatten die Frauen ein offenes Ohr für Brandt, die mit ihrem Vortrag zum Thema „Frauen leben Glauben – zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ keine Seele unberührt ließ.

In Anlehnung an den eigenen Lebensweg fand die Referentin die richtigen Worte. Brandt (geboren 1968) ist in Mannheim aufgewachsen. Sie besuchte die Waldschule, machte dort 1984 den Realschulabschluss. Der Ausbildung zur Krankenschwester folgte eine theologische Ausbildung. Von 2012 bis 2017 lebte sie mit der Familie in Pakistan.

2017 zogen sie nach Mettmann, wo die Mutter von fünf Kindern ehrenamtlich in meist interkulturellen Projekten aktiv ist. Nebenbei absolviert sie ein Fernstudium zum Master in Global Studies/Kultur und Theologie. Sie sei vom Leben getrieben an manchen Stellen, vielen gehe es so. Doch eigentlich möchte sie anders leben. „Ein Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit, das uns zerreißt – ein Seil, das an vielen Stellen gezogen wird“, erklärte Brandt. „Es gibt Phasen im Leben, in denen es uns Frauen fast zerreißt.“

Die Referentin ist fasziniert von der Bibel – dort gebe es Orte, Menschen und Lebenssituationen, die so beschrieben seien, wie sie sind. Nichts sei beschönigt. Sie sei auch fasziniert von den Menschen und dass beschrieben werde, wie sie scheiterten und mit Gott haderten.

Glaube als Quelle

Als Beispiel erzählte sie die Geschichte von Abigail (2. Buch Samuel). Sie hat einen wirklich bösen Mann. Nabal beschimpft König David, und der will es ihm zeigen und alle Männer töten. Abigail nimmt alle Schuld auf sich und bittet David um Verzeihung. David schickt Abigail zu ihrem Mann zurück. „Es gibt viele Situationen, in denen Frauen geschockt sind und fliehen möchten“, sagte Brandt. Dann bewähre sich, aus welcher Quelle sie lebten, etwa der Glaube an Gott und Jesus Christus. Doch Frauen seien anders gestrickt als Männer, nähmen alles persönlich, statt den Weg einzuschlagen, der gut für sie sei. Das habe sie selbst erlebt, als ihr Mann sie betrogen habe. Doch er habe sie ernsthaft um Verzeihung gebeten, und sie sei bei ihm geblieben. Das habe sich im Nachhinein gut für die Familie und vor allem die Kinder erwiesen.

Aufmerksam hörten die Besucherinnen zu. Bettina Owschonka aus Schönau gehört zu den vielen Stammgästen. Sie komme „nicht nur wegen des guten Frühstücks, sondern auch wegen der Anregungen, der Geselligkeit und dem Austausch“. Auch Ursula Höß vom Waldhof besucht regelmäßig das ökumenische Frühstück in St. Franziskus: „Weil ich hier Leute treffe, die ich lange nicht gesehen haben“. Gut fand sie, „dass das Frühstück nur für Frauen ist, die Verbundenheit der Frauen untereinander und die Worte, die zu Herzen gehen.“

