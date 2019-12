Suche nach dem Stiefel

Die Tanz-AG zeigte einen Auftritt in Nikolaus-Kostümen. © Engler

Zusammen mit ihren Eltern und dem Kollegium feierten die Mädchen und Jungen der Alfred-Delp-Grundschule ihre Adventsbegegnung mit einem kleinen Programm. Zur Bereicherung trug die Tanz-, Chor- und Trommel-AG unter der Leitung von Gabriele Leonhard und Maren Rudolph bei.

Nachdem Schulleiterin Kirsten Mühlum und der stellvertretende Schulleiter Eike Bauer alle begrüßt hatten, begann das gemeinsame Basteln in den Klassenräumen. Um das Fest spannender und attraktiver zu machen, war ein Nikolausstiefel im Schulgebäude versteckt. Wer den Stiefel gefunden hatte, durfte sich über einen Preis freuen.

Für Speisen und Getränke war auch bei dieser schulischen Veranstaltung bestens gesorgt. Nicht nur am Stand mit den selbst gebackenen Waffeln standen viele Besucher an. Auch an den festlich gedeckten Tischen in der Aula, die zum Verweilen einluden, fanden sich viele zum Essen, Trinken oder einfach nur zur guten Unterhaltung ein.

Die Schulleiterin Kirsten Mühlum dankte vor allem den vielen fleißigen Helfern aus der Elternschaft, die nicht nur bei der Vorbereitung als Helfer zur Verfügung standen, sondern auch am Termin mit anpackten. eng

