Tanzen auf hohem Niveau

Seit 25 Jahren gibt es den Tanz-Sport Club Mannheim (TSC). Das wurde nun im Saal der Gnadengemeinde in der Karlsternstraße, wo dieser Tanzkreis seine Trainingsheimat hat, gebührend gefeiert. Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Michaela und Richard Erny.

Das mittlerweile für den TSC Viernheim startende hochdekorierte Tanzpaar – unter anderem hessische Vizemeister 2018 in der Klasse Senioren III B Standard – zeigte, was aus hobbymäßigem Tanzen werden kann. Es präsentierte in Walzer, Foxtrott und Quickstepp, was durch Training alles möglich ist – Tanzsport auf beeindruckendem Niveau.

Trainer Marc Thomas, der den Tanzkreis seit seiner Gründung betreut, begleitete den Auftritt der Semiprofis mit launigen Worten und gab nach jedem Tanz Zeit zum Schnaufen für die nächsten Schritte. Er verglich einen Auftritt mit der Leichtathletik: „Das entspricht durchaus einem 200-Meter-Sprint“, spornte er an.

Die Vorsitzende Johanna Rausch bedankte sich beim Trainer für sein Engagement über einen so langen Zeitraum mit einem mit Konfetti gefüllten Luftballon. Dank gab es auch für den Vorsitzenden des Ältestenkreises der Gnadenkirche, Dieter Peulen, der dafür Sorge trägt, dass der Saal immer zum Tanzen geeignet ist.

Der Ernst stehe aber nicht immer im Vordergrund, unterstrichen die beiden Gründungsmitglieder Christa und Thomas Sacherer, die seit 25 in dem Tanzkreis mitmachen: „Geselligkeit kommt nicht zu kurz“, stellen die beiden fest. Das war auch an dem Jubiläumsabend erkennbar, war doch ein Büfett aufgebaut, an dem sich die Gäste bedienen durften.

Erste Schritte auf dem Parkett

Eingangs hatte Stadtrat Roland Weiß die Grüße des Oberbürgermeisters und des Gemeinderates übermittelt, der stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises, Bernhard Deigert, die des Badischen Sportbundes und des Sportkreises. Immer wieder gab es Gelegenheit, das eigene Können beim Tanzen unter Beweis zu stellen. So machte unter anderem die 17-jährige Rebecca Detmers mit Hilfe des Opas ihre ersten Tanzschritte. Dem Opa hatte es gefallen: „Das macht sie schon sehr gut“, freute sich Peter Rausch. has

