DJ Tortellini traf im Spiegelschlöss’l stets den richtigen Ton. © Engler

Radi, Brezel, Bier, Musik. Mit diesen zu einem Oktoberfest gehörenden Komponenten fehlte es den Feiernden in Mannheims kleinem nördlichen Stadtteil an nichts. Im Spiegelschlöss’l feierten die Luzenberger zusammen mit ihren Freunden – vorwiegend aus dem Mannheimer Norden – ihr Oktoberfest. Die Wirtsleute Elke und Fritz Hoffmann waren dadurch, dass das Lokal bis auf den letzten Platz besetzt war, schwer gefordert. Trotzdem nahm sich vor allem Wirt Fritz, der selbst im größten Stress zu Späßen aufgelegt ist, Zeit, um sich seinen Gästen zu widmen. Das Motto „Gaudi und Stimmung“ hielt DJ Tortellini ein. Er brauchte mit seiner Musik nicht lange, um die Tanzpaare in Bewegung zu bringen. Auch Singen und Schunkeln war an diesem Abend bei den Gästen, die alle in bester Stimmung mitmachten, angesagt. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018