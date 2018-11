Teeren und Federn gehört dazu

Ein „gar fürchterlich-grausiges Zeremoniell“ müssen Novizen über sich ergehen lassen, ehe sie in die Zunft der Karlstern-Hexen aufgenommen werden. Die Neuen – zumindest die Erwachsenen unter ihnen – werden „nach alter Väter Sitte“ geteert und gefedert und müssen ein selbst gebrautes Getränk schlucken, das dank vieler Kräuter der Gesundheit dienen soll. Jedenfalls hatten die Gäste im voll besetzten Jugendhaus an der Waldpforte ihren Spaß an dem etwas derben Umgang, der allerdings immer Spaß blieb – so wie es dem Brauchtum der Hexen entspricht. Sie sind der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, Fasent oder Fasnet entsprungen und treiben heute noch ihr Unwesen.

Luzifer und Vorstand Markus Schüpferling begrüßte die Gäste, die aus nah und fern angereist waren, und die Mitglieder benachbarter Zünfte. Vorausgegangen war ein heftiger Trommelwirbel, mit dem die Karlstern-Hexen ihre Veranstaltungen stets eröffnen. Zunächst einmal brachten die „Munnemer (Mundenheimer) Göckel“ Jubiläumsprinzessin Andrea I., die aus der Hexenzunft stammt, wieder „unversehrt zurück“, wie Vorsitzender Jürgen Baader unterstrich. Als Geschenk überreichte er Dubbegläser mit dem Wappen der Göckel und eine Einladung in die Gockelsklaus, damit der Abschied noch einmal gebührend gefeiert werden kann.

Lügenmäuler und Scharlatane

Als Andrea Weigt wieder als Hexe ohne Prinzessinen-Diadem in die Reihen der Karlsterner eingerückt war, konnte die eigentliche Neuaufnahme beginnen. Auch der „kleine Wurm“, wie zweiter Vorsitzender Tobias Schüpferling den siebenjährigen Jonathan bezeichnete, musste das Zeremoniell über sich ergehen lassen. Er gelobte, die aus 13 Paragrafen bestehende Zunftordnung einzuhalten.

Wer dagegen verstößt, dem drohte Schüpferling scherzhaft: „So die oben genannten Passus nit befolget werden, hat zu entrichten die Hex ein derb Scherflein für aller Segen. Man lasse sie vom Knüppel kosten, gerbe ihr das Fell und heiße sie hernach ein Lügenmaul und Scharlatan, welcher das Ränzlein geschnürt und das Käpplein mit Schimpf und Schand über die Ohren getrieben werden soll. Sie gelte für nichts, wiewohl man sie für alle Zeiten für vogelfrei erkläre.“

Diesen Schwur auf die Zunftordnung inklusive einer Unterschrift per Daumen mussten auch die nachfolgenden Erwachsenen über sich ergehen lassen, allerdings galt für diese ein „verschärftes Zeremoniell“. Jonathan war jedenfalls zufrieden: „Es war halb so schlimm. Aber jetzt, nachdem ich ein Jahr als Novize mitgelaufen bin, bin ich endlich eine richtige Karlstern-Hexe.“ Als er das sagte, wischte er sich über die Haare, aus denen ein wenig Ei herauslief. Es war vorher auf seinem Kopf zerdeppert worden.

Sabrina, Chris und Perry wurden mit dem Lied „Alle Psallite cum Luya“ von maskierten Hexen nacheinander in den Saal geführt und „geteert und gefedert“. Ein Stempel auf Backen oder Ohren mit dem Emblem der Karlstern-Hexen, das die sternförmigen Wege auf dem Karlstern zeigt, vervollständigte die Aufnahme.

Die Karlsterner Hexenzunft verkörpert ein bestimmtes Brauchtum der kurpfälzischen Heimat, das an die schwäbisch-alemannische Fastnacht erinnern soll. Das betonte auch Richard Schüpferling, der als Gründungsmitglied dieses fast schon mystische Gehabe nicht verpassen wollte. Der eigene Charakter soll aber gewahrt bleiben. Ihre Ausrüstung, die unter anderem aus Reisigbesen, an Haselnussruten gebundene Saublodern (Schweinsblasen), Kiefernzapfen, Froschschellen aus Osttirol und mehreren, mit Hasen- und Rehdecken urwüchsig geschmückten Leiterwagen besteht, sind alle in mühevoller Eigenarbeit selbst hergestellt. Das berichtete der Senior, der auch die Hexenmasken schuf. Jede einzelne ist Handarbeit. Mit viel Liebe zum Detail stellt er sie in seiner Werkstatt her, und schwingt auch heute noch den Hexenbesen.

