Temperament und viel Fantasie

Auf den Gemälden von Maler Korneliusz Stepniak sieht man Damen mit bleicher Haut, die tanzend wirbeln und dabei theatralisch den Arm heben. „Korneliusz liebt den Flamenco, die Bewegung ist eingefroren. Die deutsche Sprache ist ihm aber nicht so ganz geläufig“, erklärte Galeristin Yvonne Toltsios. In der abgeschiedenen Waldgalerie im Stadtteil Blumenau eröffneten die Maler Mariola Prazmowska-Chrusciel und Korneliusz Stepniak ihre gemeinsame Sonderausstellung „Emotion trifft Leinwand“, die noch bis Mitte März 2019 im Erdgeschoss und ersten Stock des Waldhäuschens auf der Blumenau zu sehen ist.

„Das ist voller Ausdruck, wie hypnotisierend“, staunte Malerin Mariola Prazmowska-Chrusciel über die realistischen Arbeiten ihres Künstlerkollegen Korneliusz Stepniak, der eigens aus dem polnischen Breslau für die Ausstellungseröffnung anreiste. Von Künstlerin Prazmowska-Chrusciel selbst, die Mutter von Galeristin Yvonne Toltsios, hängen ab sofort Ölbilder in der Waldgalerie mit Motiven wie fantastischen Berggipfeln, zerbrochenen Torgittern, verwitterten Treppen und einem abbruchreifen Landhaus.

Indem Galeristin Toltsios zwei leere Sektgläser gegeneinanderschlug, verschaffte sich die Kulturnetzwerkerin unter den zahlreichen Besuchern Gehör für ihre moderierende Einführung. „Wir haben heute zu Emotionen eingeladen.

Spannende Biografien

Wieso das, was ist der Hintergrund?“, schilderte Toltsios, um die wechselvollen Biografien der beiden Künstler nachzuerzählen. „Maler Korneliusz Stepniak hat uns spanisches Blut mit reingebracht.“ Ihre künstlerisch veranlagte Mutter sei ursprünglich Bühnenmalerin am Mannheimer Nationaltheater (NTM) gewesen, doch in dieser Funktion habe sich ihre Mama bald kreativ eingeengt gefühlt, aufgrund der restriktiven Vorgaben des anweisenden Bühnenbildners. Am Nationaltheater durfte Mariola Prazmowska-Chrusciel an der Realisation von Theaterstücken wie „Die Zauberflöte“, „La Bohème“ und „Lohengrin“ mitarbeiten. Deshalb verbrachte die Galeristin Yvonne Toltsios ihre Kindheit in den Werkstätten für Kulissen des Nationaltheaters, an der Seite ihrer dort tätigen Mutter.

Zwischen den Besuchern und den beiden ausstellenden Künstlern vermittelte sprachlich ein wenig die Dolmetscherin Monika Czepulkowska. „Ich dolmetsche für Freunde, ab und zu auch für Behörden“, erzählte die sprachbegabte Polin. Im ersten Stock machte sich während der Vernissage ein Gemälde von Urheberin Mariola Prazmowska-Chrusciel, auf dem spitze Fantasy-Berge abgebildet sind, selbstständig und rutsche die Wand langsam hinunter: Wegen der Wärme im Zimmer dehnte sich die Kunststoffschnur, an der das farbintensive Bildnis hing, so dass Galeristin Toltsios auf einen Stuhl steigen und den Rahmen wieder korrekt richten musste.

Skizze in der Nacht

„Oft kommt mir vor dem Einschlafen eine Idee“, erläuterte Malerin Monika Prazmowska-Chrusciel. Damit die 60-Jährige den Einfall nicht vergisst, steht sie in solchen Momenten noch mal auf, um eine kurze Skizze davon zu zeichnen. In den Gemälden von Maler Stepniak (35) werden dagegen selbstbewusste Frauen zum Ausdruck gebracht, mit Temperament im Blut. Zukünftig möchte Mariola Prazmowska-Chrusciel mehr frühlingshafte Farbpaletten für ihre Motive verwenden.

