Tennis-Senioren auch im Winter aktiv

Waldhof.Die 60er Mannschaft der Tennisabteilung des TV 1877 trifft sich das ganze Jahr über, immer dienstags, auf ihrem Gelände in der Boehringer Straße. Dabei sind auch passive Mitglieder. Von April bis Oktober wird im Freien gespielt, von November bis März erhalten die Sportler ihre Fitness im Clubhaus mit Tischtennis aufrecht. Die verlorenen Kalorien werden nach den Spielen beim gemeinsamen Essen erneuert. Die lustige und verschworene Gemeinschaft der TV 77 Tennis-Senioren ist auch gemeinsam unterwegs. In diesem Jahr besucht die Gruppe den Weihnachtsmarkt in Straßburg. red (Bild: TV)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018