Texte regen zum Nachdenken an

„Ich kenne fast 300 Gedichte auswendig, ich lerne leicht“, erklärte Erzählerin Gisela Eisenhauer beim adventlichen Konzert „I Cantori“ in der Gnadenkirche im Stadtteil Gartenstadt. Auf der Kanzel lockerte sie mit gereimten Zeilen die musikalischen Beiträge auf.

Zum Beispiel brachte sie dem lauschenden Publikum eine fantastisch geprägte Geschichte über einen unsichtbaren Mann näher. „Tauchen Sie mit uns ein in diese Zeit der Besinnlichkeit, mit Hoffnung auf Frieden in der Welt“, forderte die Rezitatorin die Gäste auf.

Fantasie für Flöte und Klavier

Beim Konzert selbst waren klassische Werke unter anderem von Bizet, Berlioz und Händel zu hören. Mit dem Stück „Ave verum corpus“ des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart starteten die Musiker, wobei Sopranistin Christiane Richter den solistischen Gesangspart übernahm. Anschließend intonierte das Ensemble das Werk „L’Adieu des Bergers“ von Hector Berlioz, ein französischer Komponist, der von 1803 bis 1869 gelebt hat. Mit überlegten Handbewegungen ließ Pianistin Hyerim Ma ihre filigranen Finger über die Tasten schweben.

„Ich bin befreundet mit der Gruppe“, schilderte die 75-jährige Gisela Eisenhauer in der Pause, warum sie zur literarischen Bereicherung des Adventskonzerts mehrere Gedichte beitrug. Vor allem Schriftsteller der hohen Literatur schätzt die Liebhaberin, zum Beispiel Hermann Hesse, dem im Jahr 1946 der Literaturnobelpreis zuerkannt worden war. Von ihm trug die Erzählerin das treffende Gedicht „Weihnachten“ vor („Ich sehne mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit“).

Ebenso kann die bibliophile Rentnerin an den schriftlichen Arbeiten von Cilli Kehsler großen Gefallen finden, einer weniger bekannten Autorin. „Oder Hermann Josef Settelmeyer, der schreibt in pfälzischer Mundart, der hat mich überhaupt erst dazu gebracht, Gedichte zu lernen“, erinnerte sich Gisela Eisenhauer.

Vor dem Altar gab das Ensemble die Stücke „Fantasie für Flöte und Klavier“ von Gabriel Fauré, eine flirrend lebendige Melodie, „Agnus Dei“ von Georges Bizet und „Balulalow“ von Peter Warlock zum Besten. Für den solistischen Teil der Komposition „Panis Angelicus“ von César Franck zeichnete Mezzosopranistin Olivia Brendle verantwortlich.

„Ich lebe seit elf Jahren in Mannheim, habe an der Musikhochschule studiert und arbeite dort jetzt als Korepetitorin“, erzählte Pianistin Hyerim Ma, die gebürtig aus der südkoreanischen Großstadt Busan stammt. Sie zählt 3,5 Millionen Einwohner und ist dort somit die zweitgrößte Stadt nach der Metropole Seoul. „Ich arbeite mit den Studenten, am Klavier begleite ich sie“, schilderte die 33-Jährige, die im Collini-Center wohnt. „Im Collini-Center wohnen auch viele Mitarbeiter aus dem Nationaltheater“, erläuterte Hyerim Ma.

Was ist charakteristisch für ihr Heimatland? „In Südkorea arbeitet man viel und hat sehr wenig Urlaub. Hier in Deutschland lebt man entspannter“, erzählte die 33-Jährige. In der Gnadenkirche spielte das Ensemble, zu dem noch Tenor Michael Putsch und Flötist Adrian Zimmermann gehörten, viele weitere Stücke wie „Ombra mai fu“ von Georg Friedrich Händel, „Minuit Chrétiens“ von Adolphe Adam, eine Sonate in G-Moll von Johann Sebastian Bach und den Abendsegen von Engelbert Humperdinck.

