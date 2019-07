Theater kommt gut an

Im Zeichen des Regenbogens: Das Fest in der Gartenstadt. © Haas

Munteres Gewusel herrschte auf dem Gelände der Kindertagesstätte Regenbogen. Überall rannten Kinder umher. Manche hatten eine Bratwurst in der Hand. Die eine oder andere fiel auf den Boden, was nach einem ersten, kurzen Schreck aber wieder in Ordnung gebracht wurde: Abgewischt, und der nächste Bissen verschwand genüsslich im Mund.

An den bunt geschmückten Tischen saßen Eltern und unterhielten sich über das Theaterstück, das die Kinder gerade aufgeführt hatten und das viel Applaus bekam. „Es war eine tolle Theatervorführung. Das ist einfach ein tolles Betreuungsangebot, das es hier gibt“, meinte Besucher Alexander Manz. Manuela Rihm ergänzte: „Das ist einfach gigantisch, was hier von den Betreuern geleistet wird. Einfach ein tolles Haus.“

„Malen mal anders“

Vor allem Spiel und Spaß für Kinder standen an diesem Tag im Vordergrund. „Mal anders musizieren“, „Malen mal anders“ oder Kinderschminken standen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Zwischendurch rannte mal wieder eines der Kinder über den Hof und ließ ein Stück Schokoladenkuchen fallen. Wie gesagt: Überall herrschte munteres Gewusel.

Der Andrang am Wurststand war groß. Die fleißigen Helfer kamen kaum nach. Manz stellte zufrieden fest: „Hier sind die Kinder einfach gut aufgehoben. Das merkt man, wenn man sich hier umschaut.“ has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019