„Tolle Mischung“ überzeugt Stadtteil-Gäste

Mit Skulpturen im Bestattungshaus Zeller, Ölbildern bei Ebling Heizung Sanitär oder einer Gulaschsuppe beim VfB Gartenstadt bot die Lange Nacht der Kunst und Genüsse auch in den Stadtteilen Waldhof und Gartenstadt eine famose Mischung aus Kultur und Kulinarischem.

Im Fairkauf Mannheim konnten die Besucher an der Carl-Reuther-Straße mit Kartoffelsuppe und Dampfnudeln in einen ereignisreichen Abend starten. Dabei lieferte das Duo Déjà-vu die passende Begleitmusik zum Late-Night-Shopping im Sozialkaufhaus. „Wir sind das erste Mal dabei“, berichtete Geschäftsführerin Stefanie Paul. Die Idee hinter der Teilnahme sei, den Fairkauf bekannter zu machen.

Der Inklusionsbetrieb konnte 2017 sein 20-jähriges Bestehen feiern. „Unser Ziel ist es, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen“, so Paul. Nicht nur Claus-Peter Sauter nutzte die Gelegenheit, das Suppenrezept vor Ort zu kosten. „Ich wohne ja direkt gegenüber“, berichtete der ehemalige Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands und derzeitige Vorsitzende des Mannheimer Seniorenrats. Die Lange Nacht sei jedenfalls eine gute Sache und bringe Belebung in die Stadtteile. Das sah Anna Döbler genauso. „Schade, dass unser Stadtteil nur mit zwei Anlaufpunkten bei der Langen Nacht vertreten ist“, bedauerte die Vorsitzende des Ältestenkreises der Emmausgemeinde Schönau allerdings.

Beim Bürgerverein Gartenstadt lockte der Bürgergarten mit gewohnt vielschichtigen Attraktionen. Zwischen Live-Musik und Spezialitätenverkostungen fühlte sich das Publikum gut aufgehoben. „Eine tolle Mischung“, meinte Lucia Kaiser. „Ich habe mir mehrere Stadtteile vorgenommen“, sagte die Seniorin, die in der Folge Richtung Freyaplatz ging.

16 verschiedene Cocktails

Dort mixte Bürgervereinsvorsitzende Gudrun Müller im Friseursalon Schwandner 16 Cocktails. „Ich mache das jetzt schon im sechsten Jahr hintereinander“, berichtete Müller. Unterstützung erhielt sie von Ingrid Engelhardt. Zur Stärkung gab es für die Besucher Petersiliensuppe.

Für die Kunst zeigte sich Ilse Nevessely verantwortlich. Seit sie pensioniert sei, male sie öfter, so die Hobbymalerin, die gleichfalls Keramikkunst ausstellte. Bei der Langen Nacht war sie allerdings zum ersten Mal. Die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Werke kämen komplett dem Verein Nyota e.V. zu Gute. Er setze sich für Waisenkinder in Kenia ein. „Das möchte ich gerne unterstützen“, hob Nevessely hervor.

Viel Publikum hatte sich derweil vor dem Freya-Shop von Carmen Groß versammelt. „Ich habe seit vier Jahren diesen Laden“, sagte Groß. Von Beginn an beteiligte sie sich an der Langen Nacht. Gleich vier Ausstellungen hatte sie untergebracht. Langsam werde es eng, meinte Groß.

Die Handarbeits-Ausstellung von Uschi Feth weckte dort ebenso das Publikumsinteresse wie die Stickereien und Schmuckanhänger von Yvonne van Steek. Einen Blick wert waren gleichfalls die Ölbilder mit Motiven aus Norddeutschland und Mannheim von Mario Weber. Silberschmuck, gefertigt aus Essbesteckteilen, hatte Rainer Link im Repertoire. Auf dem Freyaplatz garantierte derweil Live-Musik mit James und Nik gute Stimmung.

