Tollitäten erinnern sich an frühere Zeiten

Es ist schon seit Jahrzehnten Tradition, dass sich die ehemaligen Stadtprinzenpaare mit dem aktuellen Paar zu einem gemütlichen Abend treffen. „Weißt Du noch?“ „In welchem Jahr warst Du Prinzessin?“ „Ich kann mein Motto immer noch auswendig“, erklärten manche dabei voller Stolz.

Petra I. als älteste Ex-Regierende

Anwesend bei dem Treffen, das in den letzten Jahren im Vereinshaus der Fröhlich Pfalz in Käfertal stattfindet, waren auch Nicole I. von Bacchiara mit ihrem Prinzen Bernd I. von Mosaik. Sie regierten in der Kurpfalz vor 33 Jahren. Mit Nadine I., Jubiläumsprinzessin von 2015, war eine weitere Hoheit der Pilwe mit ihrem Prinzen Alexander I. anwesend.

Früher, so erklärte Gerd Flanjak, der die Stadt als Gerd I. mit Claudia III. regiert hatte, hätte man diese Veranstaltung im Fasnachtsturm (Fasnachtsmuseum) abgehalten, sich dann aber auf Einladung von Dietmar Beck, Präsident der Fröhlich Pfalz, entschieden, diese nach Mannheim zu verlegen. Mit Petra I. von Kosmetiken aus der Kampagne 1979/80 war die älteste der ehemaligen Regierenden der Quadratestadt anwesend.

Wenn er lacht, lachen alle automatisch mit: Thomas Dörner, Präsident der Karnevalskommission Mannheim, erklärte laut lachend: „Ich war im Jahre 2002 der Europrinz.“ Ob das mit der Umstellung auf den Euro gut oder schlecht war, stand allerdings an diesem Abend nicht zur Debatte. Aber dieses Attribut träfe nun mal auf ihn zu, erklärte er.

Aktuelle Tollitäten dabei

Die ehemaligen Regenten finden es immer wieder schön, wenn sie es zeitlich schaffen, an diesem Treffen teilzunehmen. Auch Manfred Corr. Er begrüßte als Manfred I. aus dem Jahre 1982 die Gäste und dankte dem Küchenteam um Claudia Beck für das köstliche kleine Buffet, das sich alle schmecken ließen. Auch Manfred Bachthaler von der Fröhlich Pfalz dankte allen, vor allem auch dem aktuellen Stadtprinzenpaar Maren-Michelle I. und Naro I. in Begleitung ihres Adjudanten Volker Jürgens.

