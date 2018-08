Traumfrau bleibt Traum

Anzeige

Texte und Mimik der Schauspieler sorgten im Publikum immer wieder für Lacher. Bei der Vorstellung des Wandertheaters platzierte sich das Publikum direkt an der Wanderbühne, einer Stahlkappenkonstruktion. Florian Kaiser gründete Carnivore im Jahr 2015 in Mannheim.

Mit der Wanderbühne, von denen es in Europa noch sechs an der Zahl gibt, wollte Kaiser zurück zu den Ursprüngen des Volkstheaters, wie es früher an Fürstenhöfen üblich war. Transportiert wird die Bühne samt dem restlichen Equipment mit einem historischen Feuerwehrauto, das den Namen „Rotkehlchen“ trägt.

Die nächste Veranstaltung mit den ausgebildeten Schauspielern findet am Freitag, 14. September, Altes Pumpenhaus, bei Rüdiger Krenkel, Diffenéstraße 29, statt. eng

