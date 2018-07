Traumfrau gesucht

Anzeige

In eine Sinn- und Lebenskrise gerät der Computerfachmann und Informationsanalytiker Harald (Markus Schultz). Seine Frau Julia hat ihn vor 18 Monaten verlassen. Dennoch hofft er eisern, dass sie zu ihm zurückkommt. Welche Wirrungen das mit sich bringt – und wie die Protagonisten versuchen, Lebenslügen aufrecht zu erhalten – zeigt das Heidelberger Theater Carnivore am Freitag, 20. Juli, und am Samstag, 21. Juli, jeweils 20 Uhr, in der Waldgalerie am Alten Frankfurter Weg 21 auf der Blumenau.

„Traumfrau verzweifelt gesucht“: So heißt die Komödie von Tony Dunham, die Florian Kaiser „temporeich, mit herrlichen Slapsticks und sicherem Gespür für Pointen inszeniert“ hat, wie es in einer Kritik heißt. Dabei hat Computermensch Harald Henriette an der Seite – seine beste Freundin, die ihm immer wieder den Blick für die Realität schärft. Sie rät ihm, doch einmal auf Kontaktanzeigen zu antworten, um endlich eine neue Partnerin zu finden.

„Getrieben von Begehren, fragmentarischen Vorstellungen von Liebe und seiner Einsamkeit sucht er also eine neue Partnerin. Dabei scheitert der Informationsanalytiker daran, sein Gegenüber wahrzunehmen: Zu sehr werden die Frauen überblendet von Haralds eigener Fantasie, die in Klischees gefangen ist. So macht er bei den Dates keine wirklich gute Figur“, schreibt Theater Carnivore auf seiner Homepage. Auf der Hand liegt dabei die Frage: Was ist eigentlich mit Henriette? Sie und Harald kennen sich doch schon ein Leben lang . . .