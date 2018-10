Trommelgruppen und Kinder geben den Ton an

Der evangelische Kindergarten gestaltete die Eröffnungsfeier. © Bahls

2015 öffnete das Tagesförderzentrum der Gemeindediakonie auf dem Waldhof seine Pforten. Seitdem sorgen Veranstaltungen wie das Herbstspektakel für einen regen Besucherverkehr an der Karl-Feuerstein-Straße. Auch in diesem Oktober freute sich Viola Brauch über viel Resonanz. Die Geschäftsbereichsleiterin des Förder- und Betreuungsbereiches hatte zwar nicht nachgezählt. „Aber es ist immer toll, wenn so viele Menschen unterschiedlichster Generationen aus dem Umfeld der Einrichtung den Weg zu uns finden“, betonte sie. 35 Betreuungsplätze stünden zur Verfügung.

„Von Montag bis Freitag bieten wir Menschen mit sehr schweren und mehrfachen Behinderungen eine Betreuung in Gruppen an“, unterstrich Viola Brauch. Es sei wichtig, ihnen eine Tagesstruktur zu geben, „da sie nicht oder noch nicht in der Lage sind, an der Werkstattproduktion teilzunehmen“, verdeutlichte die Geschäftsbereichsleiterin. Handwerkliches Geschick bewiesen die Gruppen bei den von ihnen gefertigten Produkten. Von Holz- über Papierarbeiten bis hin zu Marmeladen bot der von ihnen gestaltete Kunsthandwerkermarkt eine Reihe hübscher Dinge für kleines Geld. Besonders ins Auge fielen die Glückswächter oder der Vogelimbiss, eine spezielle Variante des üblichen Vogelhäuschens. Man wolle mit solchen Veranstaltungen auch „für die Belange mehrfachbehinderter Menschen werben“, betonte Brauch: „Sie gehören zur Gesellschaft und müssen sich nicht verstecken.“ Evangelischer Kindergarten sowie Tagesförderzentrum trugen zum Programm mit Tänzen und Liedern bei. Im Snoezelraum erwarteten das Publikum Herbstgeschichten, bevor Feuertänzer Leon alle Blicke auf sich zog. Lauter wurde es beim Auftritt der Trommelgruppen aus den Tagesförderzentren Vogelstang und Weinheim. Zur Ruhe kamen die Besucher anschließend im Elterncafé, wo es sich herrlich über das Herbstspektakel plauschen ließ. jba

