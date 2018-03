Trotz Krankheitsfällen hoch motiviert

Anzeige

Über mehrere Erfolge seiner Nachwuchs-Turnerinnen freut sich der TV Waldhof. So erkämpfte sich die Gauliga-Mannschaft beim Relegationswettkampf um den Aufstieg in die badische Regioklasse in Nussloch einen zweiten Platz hinter der Mannschaft aus Nussloch, die um den Klassenerhalt gekämpft hat. Somit schafften die Mannheimerinnen den Aufstieg in die Regioklasse. Ab April werden die Turnerinnen in der neuen Liga Wettkämpfe der Klasse LK3 bestreiten.

Und das, obwohl die Turnerinnen krankheitsbedingt geschwächt angetreten waren. „Sie waren jedoch voller Motivation und Siegeswillen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war geprägt von Teamgeist, Ehrgeiz und großer positiver Energie, was sich in den tollen Leistungen der Turnerinnen widerspiegelt“, freut sich der Waldhöfer Verein in einer Mitteilung.

Beeindruckende Rückrunde

Die Ligarunde hatte für die Turnerinnen des TV nur mäßig begonnen. So belegten sie im ersten Wettkampf den zweiten und im zweiten Wettkampf sogar den letzten Platz. Ab diesem Zeitpunkt sollte sich das Blatt jedoch wenden, absolvierten sie doch einen tollen dritten Wettkampf, bei dem sie ganz oben auf dem Treppchen stehen durften. Beim vierten und letzten Wettkampf wurden sie Staffelsieger und Gesamtsieger der Rückrunde „eine grandiose Leistung der Mannschaft“, findet der TV.