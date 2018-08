Turnerinnen geben Hilfestellung

Anzeige

Zum siebten Male bietet der TV „Work & Care“ an. „Jedes Jahr stehen viele Eltern vor dem Problem: Wie stelle ich in den Sommerferien sicher, dass meine Kinder gut betreut sind, wenn ich arbeiten gehe? Denn der Urlaub reicht hier meist nicht dafür“, erklärt Geschäftsführer Jürgen Kugler. Deshalb halte der Verein dieses Angebot in den ersten vier Ferienwochen bereit.

„Die Kinder werden morgens bis 9 Uhr gebracht und erhalten ein gesundes Frühstück. Anschließend haben sie die Möglichkeit, bis spätestens 17.30 Uhr in die Sportarten hineinzuschnuppern“, berichtet Kugler. Für Mitglieder beträgt der Unkostenbeitrag wöchentlich 100 Euro, für Nichtmitglieder 125 Euro. Eingeschlossen ist die Betreuung an allen fünf Tagen, Eintritt ins Freibad, Mittagsverpflegung mit Getränken sowie ein Teilnehmer-T-Shirt. In der Woche vom 20. bis 24. August sind noch Plätze frei. Infos unter: tv-waldhof.de, Anmeldung unter sommersportwoche.de. schi

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018