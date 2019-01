Turnerinnen steigen auf

Die jungen Turnerinnen des TV 1877 zeigen konstant gute Leistungen. © TV

Nach dem letzten Wettbewerb beim Heidelberger TV ist alles klar: Die Turnerinnen des TV 1877 Waldhof steigen in die Gauliga auf. Sie bewährten sich im Endkampf der acht besten von zwölf Mannschaften in der Gauklasse. Hinter dem TV Mauer gingen die Mannheimerinnen Emely, Sarah, Isabella, Johanna, Emma, Leonie, Lucy, Leann und Miaals als zweitbeste Mannschaft an den Start. Trotz der starken Erkältung von Emma sowie einigen kleinen und einem großen Patzer konnte der TV Waldhof seinen zweiten Platz aus der Vorrunde souverän verteidigen und schaffte somit den Aufstieg. Besser war nur der TV Mauer II mit 152,05 Punkten, die TV-Mädchen schafften 142,8 Punkte – vor TV St. Ilgen, Heidelberger TV, TV Dielheim III, KuSG Leimen, TSV Pfaffengrund und SG Nussloch V. red

