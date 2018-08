Turnerinnen steigen in Bezirksklasse auf

Anzeige

Als vollen Erfolg verbucht der TV 1877 Waldhof den Relegations-Wettkampf der jungen Turnerinnen zum Aufstieg in die Bezirksklasse in Kork. Die Trainerin Sybille Winkler und ihr Team Johanna, Anika, Fabienne, Madeleine, Lisa, Jill, Sara und Aurora fuhren bereits in den frühen Morgenstunden mit großer Aufregung zum Wettkampfort. Die Mannschaft zeigte eine hervorragende Leistung. Trotz sechs Stürzen am Balken kämpfte die Mannschaft weiter, so dass es am Ende für den Sieg und den Aufstieg in die Bezirksklasse reichte. Somit ist der TV 1877 Waldhof im Jahr 2019 auch in der Bezirksliga vertreten. red